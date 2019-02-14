Столичным властям предложили создать сеть частных маршруток

Мэру Москвы Сергею Собянину предложили создать сеть частных маршрутных такси на некоторых направлениях.

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов рассказал на Российском инвестиционном форуме в Сочи, что он с единомышленниками предложил Собянину допустить частные маршрутки желтого цвета на городские улицы.

«Если говорить о транспорте, то хорошо, что убрали загруженность маршруток, как в Шанхае, но с другой стороны, сегодня на некоторых направлениях города государственные компании [перевозчики] не всегда справляются», – цитирует Титова ТАСС.