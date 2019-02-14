Число дорог из "суперасфальта" решили увеличить в России

В РФ решили использовать технологию объемного проектирования дорожного покрытия с рабочим названием «Суперасфальт».

«Известия» сообщают со ссылкой на Росавтодор, что эту технологию, которая позволяет подобрать асфальтобетонную смесь под каждый регион с его климатическими особенностями и интенсивностью движения, зафиксируют в национальном ГОСТе. Как ожидается, межремонтные сроки для дорог, построенных с применением «суперасфальта», увеличатся с 4-5 лет до 12.

Такая технология применяется в США и Европе. За последние три года в России в рамках эксперимента построили 550 километров дороги с использованием «суперасфальта». По данным Росавтодора, в ближайшие два года по новой технологии уложат еще 1 тысячу километров российских дорог.

Глава объединения «Дормост» Кирилл Иванов сказал газете, что данную технологию из-за ее дороговизны будут применять в основном при реализации крупных федеральных проектов. «Если средняя цена асфальта в России составляла в прошлом году около 4-5 тыс. рублей за тонну, то наиболее качественный асфальт стоил порядка 8-9 тыс. рублей. Поэтому решение о том, какие технологии использовать и по какой цене, будет принимать заказчик строительства. При игре вдолгую такой подход вполне может оправдаться, поскольку позволит экономить на эксплуатационных расходах. А для муниципальных дорог «суперасфальт» вряд ли подойдет – будет невозможно обосновать высокие расходы», – отметил Иванов.