Аналитики сообщили о проблеме переизбытка бензина в России

Компания Argus Consulting сообщила об увеличении мощностей по производству бензина в России почти на 2 миллиона тонн.

«Ведомости» пишут со ссылкой на презентацию Argus Consulting «Нефтепереработка РФ в 2019 году: Ожидания и перспективы», что производство бензина выросло за счет модернизации старых заводов и строительства новых. В частности, новые установки запустили на комплексе «ТАНЕКО» в Татарстане и на Антипинском НПЗ. Ожидается, что до 2026 года будут модернизированы еще девять заводов, а выпуск бензина класса «Евро-5» увеличится на 3 миллиона тонн.

«Уже сейчас сформировался значительный профицит мощностей по выпуску бензина. Но из-за того, что внутренний спрос на бензин растет медленно, а на экспортных рынках усиливается конкуренция, производителям придется решать новую задачу – искать эффективные каналы сбыта», – приводит газета мнение экспертов Argus Consulting.

По словам экспертов, Россия не может резко увеличить экспорт бензина, так как в ее северо-западных и южных портах не хватает перевалочных мощностей для светлых нефтепродуктов. Ситуацию с экспортом осложняет и Казахстан, который тоже увеличил производство бензина и вытеснил часть российского топлива с рынков Центральной Азии. Переизбыток бензина приведет к ужесточению конкуренции на внутреннем рынке РФ, уверены аналитики.