Московских водителей попросили пересесть на общественный транспорт из-за снега

ЦОДД предупредил водителей об осложнении ситуации на дорогах в Москве из-за снегопада и гололеда.

Как сообщается на сайте организации, из-за обильного снегопада, гололеда и снежных заносов в вечерний час пик 13 февраля ситуация на московских дорогах осложнится. «В городе увеличилось количество мелких ДТП. Кроме того, коммунальная техника в усиленном режиме будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока», — сказано в сообщении.

Водителям советуют пересесть на общественный транспорт или пользоваться автомобилем после 21:00 и быть предельно внимательными при вождении.