Как стать "народным инспектором" и фиксировать нарушения на дорогах

Перед выходными народные избранники порадовали принятым в первом чтении законопроектом. В случае внесения этих поправок в Кодекс об административных правонарушениях постановления о штрафе можно будет выписывать на основании свидетельств очевидцев. Да еще и без составления протокола.

Таким образом предлагается упростить процедуру привлечения к административной ответственности за следующие правонарушения:

нарушение правил движения через железнодорожные пути (чч. 1, 3 статьи 12.10),

проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (чч. 1, 3 статьи 12.12),

нарушение правил проезда перекрестков (ч. 2 статьи 12.13),

нарушение правил маневрирования (чч. 2, 3 статьи 12.14),

нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (чч. 4, 5 статьи 12.15),

несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (чч.1–5 статьи 12.16),

непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами (чч. 1.1–1.2 статьи 12.17),

непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения (статья 12.18),

нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств (статья 12.19 КоАП).

Здесь, конечно, не тот случай, чтобы поразмышлять о четырех миллионах доносов, отправленных в органы в лютые 30-е — природа (помощь на дороге) совсем другая. Да и заявленные цели — сплошь благие. В пояснительной записке Правительство говорит о создании условий для реализации общественного запроса на участие в обеспечении безопасности на дорогах. Правда, ход делу дали почти через полтора года — исполнительная власть подала законопроект еще в октябре 2017-го...

Отправлять фото- и видео свидетельства нарушений вышеперечисленных пунктов придется не просто так, а через соответствующее приложение на смартфонах, в котором придется зарегистрироваться. Такая программа должна быть связана с федеральной информационной «Единой системой идентификации и аутентификации в инфраструктуре, используемой для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме». Возможно, со временем это можно будет сделать посредством портала госуслуг.

А пока активная позиция гражданина обойдется государству в 2,7 млрд рублей за три года. И оно готово их потратить! Уже и титул придуман для такой категории активных граждан: еще не дружинник, но — «народный инспектор»! Особо отметим, что о заинтересованности рублем речи не идет: учить других рулить вежливо предложено на бескорыстной основе.