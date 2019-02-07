Арашуков пожаловался на соседа по камере и плохие условия в СИЗО

Арестованный сенатор Рауф Арашуков пожаловался на соседа по камере и плохие условия содержания.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Следственный комитет объявил в федеральный розыск двух подозреваемых по делу о хищении газа на 30 млрд рублей. По этому делу уже проходят шесть человек, включая Рауля Арашукова, отца экс-сенатора Рауфа Арашукова, которого задержали 30 января по обвинению в причастности к нескольким убийствам. Арашукова и его родных арестовали на два месяца.

На заседании Мосгорсуда 7 февраля Рауф Арашуков сказал по видеосвязи из СИЗО, что его поселили в камере с мужчиной, которого осудили на 18 лет по статье о терроризме. «Где такое возможно, что происходит вообще?» – возмутился политик. В ответ на эту реплику прокурор заявил: «Что можно сказать, сенатор стал ближе к народу».

Арашуков также рассказал, что он до сих пор не получил ни одной передачи и что ему не дают встретиться с адвокатом. Кроме того, он пожаловался на условия содержания в карантине: «Это больше похоже на карцер, а не на карантин».

Как сказал на суде Рауф Арашуков, он знал о том, что его хотят задержать в зале Совета Федерации. «Я за три дня уже был в курсе, что они будут проводить. Если бы я хотел убежать, у меня было для этого время», – цитирует его «Интерфакс».