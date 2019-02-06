В Минтрансе отчитались о ремонте 11 тысяч километров дорог и улиц

Министр транспорта Евгений Дитрих рассказал, что более 60% российских дорог приведены в нормативное состояние.

Как передает «Парламентская газета», в ходе правительственного часа в Госдуме глава Минтранса Евгений Дитрих рассказал об успехах в процессе реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», запущенного в 2017 году.

По словам Дитриха, в начале проекта лишь 40% дорог были в нормативном состоянии. Однако после работы, проведенной в 36 регионах на территории 38 городских агломераций, в порядок были приведены свыше 11 тысяч километров дорог и улиц городов, а доля дорожной сети в нормативном состоянии составила 62%.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения выполнены работы по инженерному устройству дорог и улиц, установлено более 3000 светофоров, 60 тысяч дорожных знаков, что позволило ликвидировать более половины мест концентрации ДТП», — приводит издание слова министра.