Дмитрий Медведев назначил нового руководителя "Автодора"

Премьер Дмитрий Медведев сменил руководство в госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»).

Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу правительства, главу «Автодора» Сергея Кельбаха освободили от должности по его просьбе. На его место назначили первого заместителя Вячеслава Петушенко, который раньше курировал в компании техническую политику).

Сергей Кельбах возглавил «Автодор» в 2012 году. По данным агентства, он мог покинуть свой пост еще летом 2018 года. Он сохранил место, обязавшись сменить команду и ускорить строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье. Второе условие он не выполнил, пишут журналисты.

ЦКАД планировалось сдать в 2014-2018 годах, но сроки все время передвигались, а стоимость проекта росла. Ожидается, что автодорогу достроят к концу 2021 года. В 2018 году президент Владимир Путин поручил надзорным органам проверить причины удорожания ЦКАД. После этого Счетная палата заявила о низком качестве проектирования, неэффективной работе в проекте «Автодора» и невыполнении инвесторами своих обязательств.