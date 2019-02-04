В ГД предложили конфисковать авто у виновников ДТП для погашения вреда

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил начать конфисковать транспортное средство у водителей, совершивших ДТП.

По мнению первого зампреда комитета ГД по контролю и регламенту Олега Нилова, слова которого передает агентство городских новостей «Москва», транспортное средство зачастую является таким же орудием убийства, как пистолет или нож, поэтому обязано подлежать конфискации.

«Автомобиль — средство совершения преступления, орудие убийства. Почему это орудие убийства не конфискуется сразу же, в момент нахождения и преступника и орудия убийства? Можете себе представить, чтобы пистолет, автомат, нож после задержания преступника возвращались ему или владельцу? Никогда этого не происходит», — пояснил парламентарий.

При этом конфискованные у виновников ДТП автомобили предлагается использовать для возмещения морального и материального вреда жертвам аварий.