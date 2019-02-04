Размер дорожных знаков решили уменьшить по всей России

В ГИБДД сообщили, что уменьшенные и совмещенные дорожные знаки установят по всей стране после эксперимента в пяти регионах.

«Известия» пишут со ссылкой на ГИБДД, что новые типы дорожных знаков включили в проект редакции национальных и межгосударственных ГОСТов. Минимально допустимый размер знаков планируется уменьшить до 40x40 сантиметров, а в отдельных случаях и до 35x35, тогда как сейчас минимум составляет 60x60 сантиметров. Для круглых знаков предусмотрен диаметр 50 сантиметров.

В доработанной редакции национальных и межгосударственных ГОСТов также появятся совмещенные знаки. Планируется, например, объединить «Парковку» с табличками «Платные услуги» и «Инвалиды».

Эксперимент с установкой уменьшенных и совмещенных знаков запустили в 2017 году на дорогах Москвы. Как рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), с тех пор таблички уменьшенного размера установили более чем на 140 улицах города. Затем эксперимент распространился на Петербург, Саратов, Владимир и Калининград.

В ЦОДД говорят, что такие знаки гармонично вписываются в окружающую среду и не загораживают обзор пешеходам. Их стоимость и эксплуатация обходится дешевле. Кроме того, таблички можно вешать на дома, если на дороге нет места.

«Чем больше крупноразмерных знаков расположено на малых улицах, тем менее заметен каждый из них, – сказал соразработчик ПНСТ (предварительный национальный стандарт), руководитель проекта Probok.net Александр Шумский. – Практика показала, что знаки шириной 40 или 50 см могут применяться без каких-либо отрицательных последствий. Размер 35 см тоже не является критичным: когда водитель ищет парковку, он замедляет ход».