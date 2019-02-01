За год москвичи стали в четыре раза чаще пользоваться услугами каршеринга

Столичные власти сообщили, что в наступившем году автопарк каршеринга Москвы увеличится до 20 тысяч автомобилей.

Как передает «Российская газета», жители столицы стали пользоваться услугами каршеринга в четыре раза чаще, чем год назад.

Так, только в январе 2019 года москвичи успели прокатиться на каршеринговых машинах около 2,7 миллиона раз, а за тот же период прошлого года услугами проката автомобилей успели воспользоваться лишь 700 тысяч раз.

«Сегодня горожанам доступно почти 17 тысяч машин для аренды, а к концу года число автомобилей составит не менее 20 тысяч», — сообщил руководитель городского дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, причиной роста популярности каршеринга в Москве является гибкая система тарифов.