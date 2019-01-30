Вице-премьер Козак рассказал о планах по сдерживанию цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что рост цен на топливо в 2019 году соответствует уговору правительства с нефтяниками.

«С нового года рост цен на бензины и дизель на АЗС нефтяных компаний находится в пределах допустимых 1,7%. Ситуация с обеспечением топливом стабильная, доходность розничного сегмента достаточная для ведения бизнеса как крупных компаний, так и независимых АЗС», – заявил Козак во время своего выступления в Совете Федерации, передает ТАСС.

Он напомнил, что рост цен на топливо не должен превышать уровень инфляции.

Вице-премьер также сказал, что правительство не планирует продлевать договоренность с нефтяниками, если этот механизм сдерживания роста цен сработает. «Мы очень надеемся, что от этого ручного механизма нам удастся отказаться, а рынок останется стабильным. И нам удастся удержать динамику роста цен на уровне инфляции, и при этом без резких скачков – не с 1 февраля сразу на 4%, а равными долями», – отметил Дмитрий Козак.

Напомним, нефтяники пообещали заморозить оптовые цены на бензин и дизельное топливо с 1 ноября по 31 декабря на уровне июня 2018 года. С января по 31 марта 2019 года они обязались удерживать рост цен на уровне прогнозируемой в стране инфляции.