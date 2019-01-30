Минфин предложил повысить лимит выплат по ОСАГО до 2 млн рублей

Минфин предлагает увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП вчетверо.

Об этом «Коммерсанту» рассказали в министерстве. Предполагается, что лимит выплаты по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП будет увеличен с 500 тысяч до 2 млн рублей. В ведомстве полагают, что поправку можно ввести без пересчета тарифов, так как основные выплаты по ОСАГО приходится «на железо», а не здоровье.

В ЦБ инициативу поддержали, однако отметили, что решение скажется на стоимости полиса. Страховщики также предполагают, что поправки увеличат среднюю стоимость ОСАГО на 500-600 рублей.