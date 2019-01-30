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30 января, среда

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[13:19]Полиции разрешат сбивать беспилотники над головами митингующих
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29 января, вторник

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[17:43]Похитителя картины Куинджи арестовали на 2 месяца
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[16:08]Серебренникова обвинили в уничтожении отчетности "Седьмой студии"
[16:06]Дорогу в центре Хабаровска перекрыли из-за затопления холодной водой
[15:57]Зарплату супругов, допускающих домашнее насилие, предложили отдавать их жертвам
[15:38]Новый телеканал запустят к 75-летию победы во Второй мировой войне
[15:26]Пенсионерка умерла в поликлинике Саратова после инъекции
[15:25]В магазинах молочную продукцию отделят от товаров с растительными жирами
[14:58]$100 тысяч пропали из банковской ячейки столичного бизнесмена
[14:53]Анонимы "заминировали" более 70 объектов в 12 регионах РФ за день
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Минфин предложил повысить лимит выплат по ОСАГО до 2 млн рублей

Авто

Минфин предлагает увеличить лимит выплат по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП вчетверо.

Об этом «Коммерсанту» рассказали в министерстве. Предполагается, что лимит выплаты по ущербу жизни и здоровью пострадавших в ДТП будет увеличен с 500 тысяч до 2 млн рублей. В ведомстве полагают, что поправку можно ввести без пересчета тарифов, так как основные выплаты по ОСАГО приходится «на железо», а не здоровье.

В ЦБ инициативу поддержали, однако отметили, что решение скажется на стоимости полиса. Страховщики также предполагают, что поправки увеличат  среднюю стоимость ОСАГО на 500-600 рублей.

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Авто

Минфин предложил повысить лимит выплат по ОСАГО до 2 млн рублей

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