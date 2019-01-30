Матвиенко призвала не тратить деньги Дорожного фонда на камеры

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила против идеи направить средства Дорожного фонда на оснащение трасс камерами.

На пленарном заседании в Совете Федерации губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил разрешить субъектам расходовать средства Дорожного фонда региона на оснащение системами фото- и видеофиксации дорог федерального значения.

Спикер верхней палаты парламента признала, что на федеральных трассах действительно сложилась тяжелая аварийная ситуация и что там нужно наводить порядок. «Но каждый должен "нести свой чемодан". Пензенская область за федеральные трассы не отвечает. В данном случае необходимо спрашивать с Министерства транспорта и собственников этих дорог, которые должны обеспечить там безопасность», – цитирует Валентину Матвиенко «Парламентская газета».

Она отметила, что деньги Дорожного фонда следует тратить на ремонт, благоустройство и строительство региональных дорог. Не стоит «размазывать» средства на другие цели, считает политик. «Это моя личная точка зрения, – подчеркнула Матвиенко. – Но, может быть, вы и правы. Давайте обсуждать».