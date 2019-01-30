"АвтоВАЗ" анонсировал продажу самой дорогой модели Lada в истории

Производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» анонсировал начало продаж нового Lada Vesta Sport за более чем 1 млн.

Как сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте «АвтоВАЗ», стоимость нового Lada Vesta Sport начнется от 1 009 900 рублей. Это первый раз после деноминации 1998 года, когда стоимость автомобиля Lada поднимается выше 1 миллиона рублей.

Как сказано на сайте, новый автомобиль оснащен системами стабилизации, климат- и круиз-контроля, мультифункциональным рулевым колесом, обогревом передних сидений, аудиосистемой и датчиками дождя и света. Объем форсированного двигателя составляет 1,8 л, мощность — 145 л. с.

Уточняется, что Lada Vesta Sport с камерой заднего вида, мультимедийной системой с навигатором и обогревом ветрового стекла обойдется покупателю в минимум 1 045 900 рублей.

Старт продаж начнется 31 января.