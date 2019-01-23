"Яндекс" запустил в продажу бортовой компьютер с "Алисой" для авто

«Яндекс» выпустил бортовой компьютер для машин Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Skoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi.

Как сообщает «РИА Новости», бортовой компьютер «Яндекса» можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Устройство оборудовано мультимедийной системой «Яндекс.Авто» с сервисами «Яндекс.Навигатор», «Музыка» и «Погода». Сервисами можно управлять с помощью голоса благодаря виртуальному голосовому помощнику «Алиса».

«Автомобилисты получат не только готовое к использованию устройство, но и техническую поддержку: бортовой компьютер бесплатно установят и будут обслуживать по гарантии», – сообщил директор по развитию бизнеса «Яндекс.Авто» Андрей Василевский.

Продажи бортового компьютера «Яндекса» начнутся 23 января. Пока устройство можно купить лишь в Нижнем Новгороде, затем география продаж расширится. Компьютер стоит 29,9 тысячи рублей.