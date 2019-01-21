Водителям запретят получать госномер другого региона

МВД предлагает присваивать автомобилю номер того региона, в котором прописан водитель.

Об этом пишет «Парламентская газета». Уточняется, что по существующим правилам водитель может зарегистрировать свой автомобиль в любом регионе, даже если он в ней нем не прописан. МВД предлагает разрешить водителям регистрировать авто только в том регионе, в котором они прописаны.

В ведомстве предполагают, что новые правила вступят в силу с 4 августа 2019 года. Пока законопроект находится на завершающей стадии обсуждения.

Документ также предусматривает отказ от выдачи автомобильных номеров в ГИБДД. Предполагается, что ведомство будет присваивать авто комбинацию цифр и букв, а таблички водителям придется заказывать в частных компаниях.