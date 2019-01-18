ЦОДД призвал москвичей к осторожности из-за гололедицы вечером 18 января

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал автолюбителям соблюдать дистанцию на столичных дорогах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в пятницу, 18 января, москвичей ожидает повышение температуры до двух градусов тепла, а также сильный ветер, порывы которого могут достигать 15 м/с.

Как передает агентство городских новостей «Москва», к вечеру 18 января погода в столице начнет меняться: в Москву придут заморозки, а уже в ночь на 22 января температура может понизиться до минус 15 граудсов.

В связи с этим Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных автолюбителей не терять бдительность и держать дистанцию на дорогах из-за гололедицы.

«На улице плюс 1, все тает, и пахнет весной, и хочется резиновых сапог и летней резины. Увы, оттепель ненадолго. К вечеру ждем заморозки, и будет вместо ручьев каток, и на дороге тоже. Берегите себя. Держите дистанцию. А если вы пешеход, то друг друга», — говорится в сообщении центра.