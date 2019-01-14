Автомобилистов Москвы призвали спуститься в метро из-за метели

Столичных автомобилистов попросили по возможности пересесть на метро из-за метели.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в понедельник, 14 января, температура воздуха в Москве составит -3…-1 градус, а в Подмосковье — -5…0 градусов. Ожидается облачная погода, порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

На сайте московского мэра сообщается, что из-за сильного снегопада транспортное движение будет затруднено, а число аварий может увеличиться. «Автомобилистов просят быть внимательными за рулем, по возможности пересесть на метро», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, снегопад продолжится во вторник, 15 января. На дорогах возникнет гололедица, воздух прогреется до одного градуса выше ноля, а ветер будет дуть со скоростью 17 метров в секунду. Ветер стихнет во второй половине дня.