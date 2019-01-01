Сильный ветер и угроза гололедицы сохранятся в Москве 2 января

Снег и южный ветер до 12–17 метров в секунду ожидаются в российской столице вечером 1 января и днем 2 января.

ГУ МЧС РФ по Москве распространило предупреждение, в котором призывает водителей в условиях возможных метели и гололедицы «значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств», а пешеходов — при движении по краю проезжей части в тумане «обозначать себя светоотражающими элементами на одежде».

Напомним, накануне в столице был объявлен желтый уровень погодной опасности.