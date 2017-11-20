Сергей Лавров указал на несостоятельность обвинений НАТО в адрес РФ

Сергей Лавров прокомментировал обвинения НАТО в адрес России за проведение учений «Запад-2017», назвав их липой.

Слова министра иностранных дел приводит ТАСС. По мнению Лаврова, заявления представителей НАТО об агрессивном характере совместных учений России и Белоруссии выглядят странно, учитывая невывод войск альянса из Прибалтики.

По мнению Лаврова, силы альянса были направлены в Прибалтику под предлогом агрессивных намерений России во время проведения учений в Белоруссии: «Ничего из этого, естественно, не реализовалось. Все оказалось просто липой. Тем не менее те контингенты, которые подтянули для нейтрализации угрозы учений "Запад-2017", до сих пор там остаются».