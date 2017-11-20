В центре внимания
Card image cap

"Победа Медведева на выборах создаст проблемы для режима"

Михаил Осокин: Кремлевские сказки для электората

Страна во власти восставших масс: деды и пацаны Красного Октября


Новости дня

20 ноября, понедельник

[15:25]Песков заявил, что Путин еще не получил жалобу бизнесменов на Медведева
[15:19]Почтальона представят к награде за спасение детей на пожаре
[14:52]Сбившая "пьяного мальчика" подаст в суд на его отца из-за клеветы
[14:43]Совфед просит проверить программу пожалевшего пленного немца школьника
[14:34]Киевский вокзал в Москве эвакуировали из-за подавшей сигнал собаки
[14:27]Полиция проводит проверку после кражи шубы за 650 тысяч в баре в ЦАО
[14:21]ФАС не нашла нарушения закона в ценах на iPhone X
[13:25]Мать полковника Дмитрия Захарченко уехала в Израиль
[13:11]ФИФА заинтересовалась ситуацией с допингом в российском футболе
[13:03]Сбивший человека полицейский под Тамбовом скрылся с места ДТП
[12:28]В Нягани учитель ударила ученика за кражу апельсина
[11:55]Сергей Лавров указал на несостоятельность обвинений НАТО в адрес РФ
[11:47]Вован и Лексус объяснили смысл пранков помощью РФ и разведкой
[11:16]В Москве начали перепродавать кроссовки Канье Уэста
[10:48]Александр Хорошавин назвал обвинения в свой адрес кампанией против него
[10:43]Два человека погибли, шестеро пострадали в аварии в Пермском крае
[10:22]Двоих пьяных безработных мужчин задержали при краже игрушек в ЦАО
[10:18]В Омске проверят информацию об избиении воспитанников детского сада
[10:13]Серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в тюрьме на 84-м году жизни
[10:04]Бизнесмены пожаловались Путину на новые сборы, введенные Медведевым
[09:06]Минусом Путина россияне назвали отсутствие борьбы с коррупцией
[08:44]Гололедица и осадки ждут москвичей 20 ноября
[08:20]Общественная палата РФ предложила не делить бизнес при разводе
[08:08]Журналистку "РЕН ТВ" избил охранник стрелкового клуба на съемках
[07:18]СМИ нашли у берега США "корабль-призрак" из РФ с крысами-каннибалами

19 ноября, воскресенье

[15:52]-5 градусов и мокрый снег придут в Московский регион с 20 ноября
[15:46]После переворота президента Зимбабве сняли с поста главы правящей партии
[15:41]Росгвардия не нашла криминала в прошлом устроившего юбилей в "Сити"
[15:21]В квартире рядом со зданием ФСБ в ЦАО обнаружили подпольное казино
[15:14]Жителя Новой Москвы задержали за кражу елок и детского велосипеда
[15:01]Министр обороны Польши увидел "связь" испытаний КНДР с "планами России"
[14:45]Упавшего с лестницы в фитнес-клубе ребенка госпитализировали в СЗАО
[14:32]В СВАО задержали зарезавшего оппонента во время ссоры москвича
[14:02]Саакашвили заявил об избиении своего водителя сотрудниками СБУ
[14:00]На памятник Александру III поместили фразу военного министра
[13:27]Путин утвердил новые основания для отказа в валютных операциях
[13:25]ФИФА обратилась к Родченкову для уличения футболистов РФ в допинге на ЧМ
[12:57]Перестрелка в "Сити" произошла на юбилее со звездами шоу-бизнеса
[12:53]Зоозащитники РФ создадут и разошлют по приютам единый список живодеров
[12:38]Выигравшая 500 млн в лото пенсионерка не решила, как потратит деньги
Вторая жизнь резины: необычные варианты использования старых шин
Как сделать мебель из строительных палет
Огород на подоконнике: выбираем сорта для выращивания дома зимой
10 рецептов ванн с лекарственными травами для похудения
Звуки музыки. Где слушать музыку после введения ограничений в "ВК"?
Шесть натуральных рецептов против перхоти
Пять осенних неприятностей с внешностью – и пять способов от них избавиться
Четыре мифа о гриппе и ОРВИ, которые могут навредить вашему здоровью
Важнейшее из искусств. Лучшие фильмы о революциях и восстаниях
5 необходимых действий после выплаты ипотеки

ФИФА заинтересовалась ситуацией с допингом в российском футболе

Авто

ФИФА запросила информацию у главного информатора о допинге в России Григория Родченкова о делах в футболе в России.

Об этом сообщает Sovsport.ru со ссылкой на британское издание Mail On Sunday. Источник утверждает, что чиновников ФИФА заинтересовала ситуация с применением допинга в российском футболе, поэтому они обратились к главному информатору ВАДА Григорию Родченкову. 

Несмотря на не самую лучшую репутацию Mail On Sunday, в свете повсеместных дисквалификаций российских спортсменов за применение допинга информация об интересе чиновников ФИФА с положением дел в российском футболе не выглядит беспочвенной, отмечает Sovsport.ru.

Теги: ФИФА, Допинг-скандалы

поделиться:



Политика
Как главы Хакасии и Кузбасса из-за отшельницы поссорились
Песков заявил, что Путин еще не получил жалобу бизнесменов на Медведева
После переворота президента Зимбабве сняли с поста главы правящей партии
Министр обороны Польши увидел "связь" испытаний КНДР с "планами России"
Общество
"Настоящий мужик": Григорий Голосов – о средневековом восприятии Путина
Сбившая "пьяного мальчика" подаст в суд на его отца из-за клеветы
Совфед просит проверить программу пожалевшего пленного немца школьника
Мать полковника Дмитрия Захарченко уехала в Израиль
Колумнисты
Avatar

Гужева
Надежда

журналист

Мугабе, с которым наша оппозиционная общественность часто сравнивает Путина, сменил статус нацлидера на статус арестанта

Avatar

Осокин
Михаил

телеведущий

Глупо выглядят попытки создавать правильные, нужные для властей новости и на международные темы

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

Ленин интереснее в исполнении Евгения Миронова – именно благодаря Миронову, потому что играть там особо нечего.


Культура и ТВ
"Выход в шубах". Памяти актера Алексея Баталова
В Париже на 78-м году жизни скончался модельер Аззедин Алайя
Памяти Эльдара Рязанова. Что режиссер говорил о российском обществе
Максим Галкин и Алла Пугачева объявили о венчании
Шоу-бизнес
Александр Пашков: Я хочу убить стереотип и сыграть д,Артаньяна
Полина Гагарина побывала в прошлом
Глюкоза: Все свое детство мечтала работать частным детективом
Анна Хилькевич: Меня домогались дважды!

Здоровье
Открыто свойство иммунитета, важное для борьбы с аллергиями
Ожирение у детей может стать причиной появления громкого храпа
Биологи пересадили больному буллезным эпидермолизом ребенку кожу
Табачный крючок. Почему от нас скрывают состав сигарет?
Туризм
Остров Буян: Свияжск – часть суши, окруженная водой
США начали отказывать в гостевой визе каждому десятому россиянину
Игорь Фомин заявил о необходимости системного развития туризма в России
Щедрость "Победы", или двойные стандарты авиаперевозчиков
Авто
Учи медчасть! Билеты ГИБДД с ошибками как повод для реформы
ФИФА заинтересовалась ситуацией с допингом в российском футболе
Сергей Лавров указал на несостоятельность обвинений НАТО в адрес РФ
Алексей Навальный сообщил о госзакупке "Мерседеса" в Тамбовской области
Недвижимость
Долевое строительство уходит в прошлое. Что теперь?
Здание из фильма "Ошибка резидента" выставлено на торги за 8,4 млн
Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку
Путин приказал отказаться от долевого строительства к 2020 году
Читайте также

Оформите подписку на наши издания

(Акция на подписку до 7.12.2017)


"Made in Russia" – совсем не страшно!
Как на самом деле живут "бедствующие" чиновники Омска
Как главы Хакасии и Кузбасса из-за отшельницы поссорились
Дмитрий Быков: У меня нет никаких отношений с властью
Судьбоносная речь. Зачем переносят послание Путина парламенту
Пенсионер, просивший у Путина гроб: Ладно мы, старики, а молодежи как?
Глюкоза:
Все свое детство мечтала работать частным детективом
Анна Хилькевич:
Меня домогались дважды!
Максим Суханов:
Я должен был полюбить Сталина
Борис Клюев:
После смерти сына я не отменил ни одного спектакля
Александр Маршал:
Мой сын прошел армию и теперь поет хип-хоп


Владимир Мирзоев: Дюжев причисляет себя к новым дворянам
Дмитрий Орлов готов судиться с авиакомпанией
"Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий!" Скандал на "Голосе"
"Учителя должны понимать, что в любой момент могут быть уволены"
Фильм "Матильда" вышел на экраны: из-за чего сыр-бор?

В Красноярском крае на свалке нашли живого верблюда
"Зенит Арена" VS "Лужники" – чисто женский взгляд
Проверки у зубного врача защищают маленьких детей от угрозы ожирения
Интерактивная игрушка – вред или польза?
"Тор: Рагнарек": на всякого супергероя довольно пафоса