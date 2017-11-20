ФИФА заинтересовалась ситуацией с допингом в российском футболе

ФИФА запросила информацию у главного информатора о допинге в России Григория Родченкова о делах в футболе в России.

Об этом сообщает Sovsport.ru со ссылкой на британское издание Mail On Sunday. Источник утверждает, что чиновников ФИФА заинтересовала ситуация с применением допинга в российском футболе, поэтому они обратились к главному информатору ВАДА Григорию Родченкову.

Несмотря на не самую лучшую репутацию Mail On Sunday, в свете повсеместных дисквалификаций российских спортсменов за применение допинга информация об интересе чиновников ФИФА с положением дел в российском футболе не выглядит беспочвенной, отмечает Sovsport.ru.