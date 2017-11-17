Беспилотная фура Tesla сможет проехать 800 километров

Основатель компании Tesla Илон Маск представил прототип электрического беспилотного грузовика Tesla Semi.

Как сообщает в пятницу, 17 ноября, издание Vox, Илон Маск представил прототип беспилотного грузовика в калифорнийском Хоторне. Издание отмечает, что фура больше похожа на автобус класса люкс для туристов.

Максимальное расстояние, которое сможет проехать грузовик, составляет чуть больше 800 километров. Без груза он может разогнаться до 100 километров за пять секунд.

Tesla планирует начать серийное производство грузовика в 2019 году.