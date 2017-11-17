Алексей Навальный сообщил о госзакупке "Мерседеса" в Тамбовской области

Алексей Навальный заявил, что администрация Тамбовской области произвела покупку «Мерседеса» за 12 миллионов рублей.

Об этом оппозиционный политик заявил на своем YouTube-канале. Навальный сообщил, что структура, принадлежащая губернатору Тамбовской области Александру Никитину, совершила госзакупку автомобиля на сумму 12 миллионов рублей.

Согласно документации, предоставленной на сайте госзакупок, требуется автомобиль с подогревом подлокотников, массажным креслом и системой развлечений в задней части автомобиля. По словам Навального, данные характеристики у автомобиля за такие деньги есть только у немецкого Mercedes-Benz S класса 560 4MATIC.