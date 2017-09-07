Авто
Источник: «Собеседник» №34-2017
07:04, 07 Сентября 2017 Версия для печати

Как не уснуть за рулем: четыре простых совета

Компания Ford провела исследование и установила, что хотя бы раз за рулем засыпал каждый третий россиянин
Компания Ford провела исследование и установила, что хотя бы раз за рулем засыпал каждый третий россиянин
Фото: Sobesednik.ru

По статистике почти каждое пятое ДТП в мире происходит из-за усталости водителя, напоминает Sobesednik.ru.

В России показатели еще страшнее: компания Ford провела исследование и установила, что хотя бы раз за рулем засыпал каждый третий россиянин.

Так, 32% опрошенных в России водителей признались, что засыпали во время управления автомобилем, 3,8% из них просыпались уже от столкновения или в кювете. 24% россиян ни разу не «выключались» за рулем, но нередко чувствуют себя изрядно уставшими.

Несмотря на то, что сон за рулем – это почти верная смерть, многие водители (целых 70%), вместо того чтобы остановиться и вздремнуть хотя бы полчаса, упорно пытаются дорулить до точки назначения.

На самом деле есть много достаточно простых способов, чтобы не уснуть за рулем.

1. Самый очевидный – соблюдать режим сна и спать по 7–8 часов в сутки. Между прочим, если вы поспите хотя бы на два часа меньше положенного, риск попасть в ДТП увеличивается в 11,5 раз.

2. Если вам тяжело держать голову ровно, вы пропускаете знаки и повороты, срочно надо что-то предпринять. Включите музыку, но обязательно ритмичную, не стесняйтесь петь – это поможет вам на какое-то время забыть об усталости. Может вам помочь и разговор с пассажирами.

3. Еще один выход из ситуации – что-то жевать: орешки, сухофрукты, сушеную рыбу и т.д.

4. Если же вы замечаете, что довольно часто засыпаете за рулем, установите в машине систему контроля усталости водителя, которая реагирует на непреднамеренные пересечения линий разметки. Такая система сама даст вам сигнал о том, что пора свернуть на обочину или в кафе и отдохнуть.

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Савицкая Виктория

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