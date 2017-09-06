У абонентов МТС возникли трудности с оплатой парковок по СМС

У абонентов МТС возникли трудности с оплатой парковок в Москве при помощи СМС-сообщений.
На сайте «Московского паркинга» сообщается, что абонентам оператора МТС временно ограничили доступ к пополнению парковочного счёта с помощью СМС. Причина ограничений не уточняется.
«Абоненты МТС могут пополнить парковочный счёт с помощью банковской карты через приложение "Парковки Москвы" или через личный кабинет на сайтах parking.mos.ru и mos.ru», — говорится на сайте.
Ранее Sobesednik.ru писал, что Роскомнадзор оценил качество связи операторов «большой четвёрки» в Москве.