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Источник: Московский паркинг
13:44, 06 Сентября 2017 Версия для печати

У абонентов МТС возникли трудности с оплатой парковок по СМС

У абонентов МТС возникли трудности с оплатой парковок в Москве при помощи СМС-сообщений.

На сайте «Московского паркинга» сообщается, что абонентам оператора МТС временно ограничили доступ к пополнению парковочного счёта с помощью СМС. Причина ограничений не уточняется.

«Абоненты МТС могут пополнить парковочный счёт с помощью банковской карты через приложение "Парковки Москвы" или через личный кабинет на сайтах parking.mos.ru и mos.ru», — говорится на сайте.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Роскомнадзор оценил качество связи операторов «большой четвёрки» в Москве.

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Ушаков Олег

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