"Проходимцы" на четырех колесах: Moscow off-road show 2017

Sobesednik.ru побывал на выставке мощных вездеходов Moscow off-road show 2017, прошедшей в столичном «Крокус Экспо».

Наши корреспонденты узнали, на каких четырех колесах можно пройти огонь, воду и даже пересечь Волгу.

Полноприводные новшества

Шанс увидеть лучшие внедорожники, вездеходы и амфибии в одном месте выпадает всего лишь раз в два года – на тематической выставке Moscow off-road show, которая традиционно проходит в «Крокус Экспо».

На одной площадке собираются не только новинки внедорожного автопрома, но и старенькие тюнингованные машинки, которым умельцы подарили вездеходную жизнь. Их можно посмотреть со всех сторон и даже пройти тест-драйв.

На выставочной площадке нас встретил оттюнингованный Toyota Tundra 6x6 Hercules – эту разработку ждали в России многие поклонники пикапов. Кстати, «Тундра» бывает и на гусеничном ходу.

Свой пикап D-Max (на нашем рынке он появился совсем недавно) показала и японская Isuzu.

А наш УАЗ привез на выставку целую «юбилейную спецверсию» джипов повышенной проходимости «Хантер» и «Патриот». «Патриот» специально доработали, создав комплектацию off-road: оснастили его аккумулятором повышенной емкости, лебедкой и защитой рулевых тяг.

Минимальная цена скромного внедорожника – примерно 950 тысяч рублей. А дальше счет идет на миллионы.

Мощный раритет

Оказалось, что раритетные «старички» и даже обычный автохлам могут не только стать внешне привлекательными, но и сравняться по проходимости с современными авто-амфибиями.

В дальнем углу выставки спрятался ВАЗ‑2121 «Нива». Правда, от штатной «Нивы» по большому счету остались лишь кузов да руль, остальное ребята из подмосковной фирмы «Вектор 4x4» поменяли.

На таком красавце хоть по тундре, хоть по болоту Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Машина была переделана специально для участия в трофи-рейдах – внедорожных соревнованиях. Ей подарили опелевский двигатель, поставили уазовские мосты, самодельную пружинную подвеску и т.д., – рассказывает представитель этих машин Алексей.

По соседству с условной «Нивой» расположился полноприводный снегоболотоход, построенный на базе УАЗ-31512 «Хантер» с двигателем от... «Лады Гранты».

– Да, не удивляйтесь – мощности двигателя от «Гранты» вполне достаточно для вездехода. Мы раньше даже использовали двигатели от «Оки», – рассказывает Алексей. – Но фишка вовсе не в мощности двигателя, а в крутящем моменте.

Машина хоть и не быстрая (максимальная скорость 60 км/ч, но ведь для вездеходов это не главное), зато очень выносливая, в том числе и за счет шин низкого давления: всего лишь 0,5 атм, то есть воздуха в шине практически нет, поэтому она не проваливается и не застревает в сугробах и болоте.

Как уверяют профессионалы, такая машина – незаменимый друг для фермеров, заядлых охотников и рыбаков. По словам создателей такого авто, чаще всего снегоболотоходы покупают сотрудники газовых служб, те, кто обслуживает линии электропередачи, чтобы добираться в самые труднодоступные места, где случаются аварии. Стоит такое удовольствие недешево – 1,7 млн рублей.

Кстати, снегоболотоходы делают даже из обычной «буханки».