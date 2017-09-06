"Проходимцы" на четырех колесах: Moscow off-road show 2017

Sobesednik.ru побывал на выставке мощных вездеходов Moscow off-road show 2017, прошедшей в столичном «Крокус Экспо».
Наши корреспонденты узнали, на каких четырех колесах можно пройти огонь, воду и даже пересечь Волгу.
Полноприводные новшества
Шанс увидеть лучшие внедорожники, вездеходы и амфибии в одном месте выпадает всего лишь раз в два года – на тематической выставке Moscow off-road show, которая традиционно проходит в «Крокус Экспо».
На одной площадке собираются не только новинки внедорожного автопрома, но и старенькие тюнингованные машинки, которым умельцы подарили вездеходную жизнь. Их можно посмотреть со всех сторон и даже пройти тест-драйв.
На выставочной площадке нас встретил оттюнингованный Toyota Tundra 6x6 Hercules – эту разработку ждали в России многие поклонники пикапов. Кстати, «Тундра» бывает и на гусеничном ходу.
Свой пикап D-Max (на нашем рынке он появился совсем недавно) показала и японская Isuzu.
А наш УАЗ привез на выставку целую «юбилейную спецверсию» джипов повышенной проходимости «Хантер» и «Патриот». «Патриот» специально доработали, создав комплектацию off-road: оснастили его аккумулятором повышенной емкости, лебедкой и защитой рулевых тяг.
Минимальная цена скромного внедорожника – примерно 950 тысяч рублей. А дальше счет идет на миллионы.
Мощный раритет
Оказалось, что раритетные «старички» и даже обычный автохлам могут не только стать внешне привлекательными, но и сравняться по проходимости с современными авто-амфибиями.
В дальнем углу выставки спрятался ВАЗ‑2121 «Нива». Правда, от штатной «Нивы» по большому счету остались лишь кузов да руль, остальное ребята из подмосковной фирмы «Вектор 4x4» поменяли.
– Машина была переделана специально для участия в трофи-рейдах – внедорожных соревнованиях. Ей подарили опелевский двигатель, поставили уазовские мосты, самодельную пружинную подвеску и т.д., – рассказывает представитель этих машин Алексей.
По соседству с условной «Нивой» расположился полноприводный снегоболотоход, построенный на базе УАЗ-31512 «Хантер» с двигателем от... «Лады Гранты».
– Да, не удивляйтесь – мощности двигателя от «Гранты» вполне достаточно для вездехода. Мы раньше даже использовали двигатели от «Оки», – рассказывает Алексей. – Но фишка вовсе не в мощности двигателя, а в крутящем моменте.
Машина хоть и не быстрая (максимальная скорость 60 км/ч, но ведь для вездеходов это не главное), зато очень выносливая, в том числе и за счет шин низкого давления: всего лишь 0,5 атм, то есть воздуха в шине практически нет, поэтому она не проваливается и не застревает в сугробах и болоте.
Как уверяют профессионалы, такая машина – незаменимый друг для фермеров, заядлых охотников и рыбаков. По словам создателей такого авто, чаще всего снегоболотоходы покупают сотрудники газовых служб, те, кто обслуживает линии электропередачи, чтобы добираться в самые труднодоступные места, где случаются аварии. Стоит такое удовольствие недешево – 1,7 млн рублей.
Кстати, снегоболотоходы делают даже из обычной «буханки».