ГИБДД ждет резкий рост смертельных ДТП из-за старения водителей

После 2018 года ГИБДД прогнозирует резкий рост числа погибших в ДТП в России.

Как сообщает в пятницу, 1 сентября, «Коммерсантъ» со ссылкой на проект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, ГИБДД ожидает резкий всплеск числа смертельных ДТП после 2018 года.

Такой прогноз связывают со старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения, проблемами в экономике и другими факторами.

Предполагается, что для избежания смертельных аварий на дорогах установят больше камер, в водителей будут экономически стимулировать к соблюдению ПДД.

Отмечается, что ГИБДД также предается использовать «высокотехнологичную электронную технику» и применять «малозатратные, но эффективные мероприятия».