Москвичей предупредили о резком увеличении пробок после 1 сентября

Автомобилистов предупредили о возвращении осенних пробок в Москву в связи с окончанием сезона отпусков.

Как рассказали в четверг, 31 августа, РИАМО сотрудник сервиса «Яндекс.Пробки», в Москве возрастает загруженность дорог.

«В последние дни лета загруженность дорог в Москве значительно выросла. Люди возвращаются из отпусков, и это сказывается на дорожной обстановке. В будние дни с 23 по 29 августа средний балл пробок увеличился на 0,6 по сравнению с рабочей неделей с 14 по 18 августа, а вечерний максимум вырос почти на 2 балла», — цитирует агентство собеседника.

При этом сотрудник сервиса отметил, что 1 сентября — не самый напряженный день на дорогах Москвы. Утром в День знаний максимальный балл обычно на 0,3 ниже, чем в последнюю неделю августа.

«Зато сразу после Дня знаний загруженность дорог резко увеличивается, причем утренние пробки растут вдвое сильнее вечерних», — заключил собеседник агентства.