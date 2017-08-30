Renault рассекретила дизайн нового кроссовера Duster

Румынская автомобильная компания Dacia, входящая в концерн Renault, представила новое поколение Duster.

На сайте румынского автопроизводителя сообщается, что новый кроссовера Dacia Duster, который в России известен как Renault Duster, получил удлинённый салон. Этого добились благодаря тому, что отодвинули лобовое стекло вперёд на 100 миллиметров.

У нового Duster появились алюминиевые рейлинги на крыше, а также 17-дюймовые колёсные диски нового дизайна.

Ожидается, что модель Renault Duster, которую планируется продавать в России, будет отличаться о той, что выпускают для европейского рынка. Машину, скорее всего, приспособят к российским условиям эксплуатации, как это было с предыдущей моделью.

Новый Duster покажут на Международном автосалоне во Франкфурте. Когда начнутся продажи автомобиля, пока не сообщается.