"АвтоВАЗ" начал продажи эксклюзивной Lada Vesta за 763,4 тысячи

Стоимость седана Lada Vesta Exclusive начинается от 763 400 рублей, объявили в «АвтоВАЗе».

Автомобиль Lada Vesta самой дорогой комплектации оснащён 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы. С пятиступенчатой механической коробкой передач машину можно купить за 763 400 рублей, а с «роботом» – за 788 400 рублей.

Как пишет РИА «Новости», в основу Lada Vesta Exclusive легла комплектация Luxe с дополнительным пакетом Multimedia. У автомобиля, в частности, имеются климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией.

Для люксовой Lada Vesta разработали специальный цвет «карфаген» (бежевый металлик). Новинку снабдили спойлером на крышке багажника, 16-дюймовыми легкосплавными дисками с черно-серебристым рисунком спиц, хромированной насадкой на выхлопной трубе, чёрными глянцевыми вставками на центральной стойке, а также логотипом Exclusive.

Салон автомобиля отделан материалами бежевого или черного оттенков. Карманы передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира подсвечиваются светодиодной атмосферной подсветкой.

Продажи Lada Vesta в новой комплектации стартовали 29 августа.