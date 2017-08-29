Авто
Источник: РИА "Новости"
16:24, 29 Августа 2017 Версия для печати

"АвтоВАЗ" начал продажи эксклюзивной Lada Vesta за 763,4 тысячи

29 августа началась продажа Lada Vesta Exclusive
29 августа началась продажа Lada Vesta Exclusive
Фото: Global Look Press

Стоимость седана Lada Vesta Exclusive начинается от 763 400 рублей, объявили в «АвтоВАЗе».

Автомобиль Lada Vesta самой дорогой комплектации оснащён 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы. С пятиступенчатой механической коробкой передач машину можно купить за 763 400 рублей, а с «роботом» – за 788 400 рублей.

Как пишет РИА «Новости», в основу Lada Vesta Exclusive легла комплектация Luxe с дополнительным пакетом Multimedia. У автомобиля, в частности, имеются климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией.

Для люксовой Lada Vesta разработали специальный цвет «карфаген» (бежевый металлик). Новинку снабдили спойлером на крышке багажника, 16-дюймовыми легкосплавными дисками с черно-серебристым рисунком спиц, хромированной насадкой на выхлопной трубе, чёрными глянцевыми вставками на центральной стойке, а также логотипом Exclusive.

Салон автомобиля отделан материалами бежевого или черного оттенков. Карманы передних дверей, зоны в ногах водителя и переднего пассажира подсвечиваются светодиодной атмосферной подсветкой.

Продажи Lada Vesta в новой комплектации стартовали 29 августа.

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Ушаков Олег

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