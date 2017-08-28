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Источник: РИА "Новости"
10:59, 28 Августа 2017 Версия для печати

МВД избавится от пробок, изменив правила кругового движения

В МВД хотят предоставить приоритет водителям, которые едут по кругу на перекрестке с круговым движением.

Как сообщает в понедельник, 28 августа, РИА «Новости» со ссылкой на законопроект, опубликованный на интернет-портале нормативных актов, МВД предлагает внести поправки в правила проезда перекрестка с круговым движением.

Ведомство хочет наделить априорным приоритетом водителей, которые едут по кругу, остальные должны будут уступать им дорогу. Полицейские уверены, что схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся «от перекрестка к перекрестку», что провоцирует ДТП и заторы. Нововведение же будет способствовать увеличению пропускной способности дорог.

«Практика приоритета проезда перекрестка с круговым движением установлена практически во всех европейских странах, данный положительный опыт подтверждает целесообразность внесения проектируемых изменений», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

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Карпухина Мария

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