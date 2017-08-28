Авто
Источник: РИА "Новости"
15:40, 28 Августа 2017 Версия для печати

Kia и Mazda стали самыми угоняемыми авто в 2017 году в России

Эксперты назвали марки самых угоняемых автомобилей в России за первые шесть месяцев 2017 года.

Как сообщает в понедельник, 28 августа, РИА «Новости» со ссылкой на проведенный среди ведущих российских страховщиков опрос, в первом полугодии 2017 года самыми угоняемыми авто стали машины марок Hyundai, Kia, Toyota, Mazda и Lexus.

Популярность таких авто у угонщиков объясняется их большим количеством на рынке: из-за этого их легче реализовать или продать на запчасти.

Среди угонщиков также остаются популярными автомобили марок BMW, Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Ford. Эксперты также отмечают интерес преступников к машинам марки УАЗ.

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Карпухина Мария

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