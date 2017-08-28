Авто
Источник: The Bell
14:59, 28 Августа 2017 Версия для печати

Абрамович завёз в Россию и раздарил около 20 машин Tesla

Бизнесмен Роман Абрамович передал своим друзьям и партнёрам около 20 автомобилей Tesla.

Издание The Bell со ссылкой на источник в окружении Романа Абрамовича сообщает, что совладелец Evraz Group — главный поклонник Tesla в России.

«Абрамович большой фанат этой машины, как и всего экологического, в частности, электротранспорта. Он первым её завёз и стал пропагандировать  — чтобы сразу у нескольких людей они появились», — рассказал собеседник издания.

По его словам, миллиардер подарил своим приближённым и партнёрам примерно 20 электромобилей, которые пока официально не продаются в РФ.

Среди владельцев автомобиля Tesla от Абромовича — директор музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, председатель Федерации еврейских общин РФ Александр Борода, а также владелец девелоперской компании «Снегири» Александр Чигиринский. Некоторые из них подтвердили, что получили Tesla от бизнесмена.

Представитель Абрамовича Джон Манн пообещал The Bell расспросить миллиардера о его увлечении Tesla, однако пока никакого отклика не последовало.

В России, согласно данным «Автостата», находятся 215 автомобилей Tesla. За рулём электрокара от компании Илона Маска, в частности, сидят владелец группы ПИК, экс-сенатор от Пермского края Сергей Гордеева, депутата калининградского городского совета Виталий Анучкин, министра связи Николай Никифоров, глава Сбербанка Герман Греф.

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Ушаков Олег

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