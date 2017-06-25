Сколько ям на московских улицах, подсчитали горожане

По сравнению с апрелем 2017 года количество ДТП по Москве в мае увеличилось с 637 до 691 из-за ям на дорогах.

Горожане активно отмечают болевые точки столичных дорог. Так, например, невозможно ездить по Чечерскому проезду в Южном Бутово: там уже четвертый месяц как выбиты ямы, но никаких ремонтных работ нет.

В том же Южном Бутово на Щибровской улице дела обстоят не лучше: попасть колесом в выбоину глубиной более 20 см – проще простого.

Знаете, как выглядит «лежачий полицейский» наоборот? Жители деревни Николо-Хованское (Новая Москва), похоже, знают: после прокладки газовых коммуникаций на дорогах остались поперечные глубокие ямы. Их, конечно, попытались засыпать, но дорога от этого лучше не стала.

Цифра:

124 участка дорог Москвы общей протяженностью 50 км требуют первоочередного ремонта.