Авто
Источник: сайт Росстандарта
17:05, 23 Июня 2017 Версия для печати

В РФ отзовут 8 тысяч Infiniti из-за дефекта в подушках безопасности

На отозванных Infiniti F35 и FX45 бесплатно для владельцев заменят подушки безопасности, а в моделях M35 и M45 — газогенераторы подушек
На отозванных Infiniti F35 и FX45 бесплатно для владельцев заменят подушки безопасности, а в моделях M35 и M45 — газогенераторы подушек
Фото: Uli Deck / Global Look Press

Infiniti объявила об отзыве 8270 автомобилей F35, FX45, M35 и M45, произведенных с апреля 2006-го по март 2010 года.

Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной отзыва более 8 тысяч автомобилей Infiniti стало ухудшение свойств горючего вещества газогенератора подушки безопасности. Уточняется, что подобные изменения могут происходить в зависимости от времени, влажности и температуры окружающей среды.

На отозванных Infiniti F35 и FX45 бесплатно для владельцев заменят подушки безопасности, а в моделях M35 и M45 — газогенераторы подушек.

Ведомство отмечает также, что автолюбители, не дожидаясь приглашения от дилеров, могут проверить, попадает ли их транспортное средство под отзыв, с помощью перечня VIN-кодов на сайте Росстандарта.

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