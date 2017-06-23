Honda вернет в РФ модели Accord и Civic при стабилизации рынка

Статистика продаж компании в РФ показывает, что возвращение Accord и Civic может затянуться: по итогам пяти месяцев 2017 года российские дилеры Honda реализовали 448 автомобилей, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Японский автопроизводитель Honda подумывает о возвращении на российский рынок некогда популярных седанов Accord и Civic.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в 2015 году компания Honda из-за низких продаж оставила на российском рынке только кроссоверы CR-V и Pilot, перестав ввозить в РФ модели Accord и Civic.

Как сообщает агентство «Автостат», теперь японский автопроизводитель рассматривает возможность возвращения в Россию некогда популярнейших седанов, но лишь при условии стабилизации экономической ситуации.

«Как только ситуация на рынке станет располагающей, модели Accord и Civic могут быть возвращены на рынок. Конкретных планов по выводу и информации по ценообразованию пока нет», — приводит ресурс сообщение PR-службы Honda.

Однако, по данным «Автостата», статистика продаж компании в РФ показывает, что возвращение моделей может затянуться: по итогам пяти месяцев 2017 года российские дилеры Honda реализовали 448 автомобилей, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.