Зачем чиновников Минфина лишат служебных авто и пересадят на такси

Министр финансов Антон Силуанов взял на вооружение идею Хрущева пересадить чиновников на такси.

В ведомстве решили отказаться от служебного автотранспорта. По словам замминистра Татьяны Нестеренко, оптимизация сэкономит около 11 млн руб. в год. Назвала Нестеренко и конкретные компании, услугами которых планирует пользоваться министерство: Uber и «Яндекс.Такси». Но обнаружить на сайте госзакупок информацию об аукционах на право перевозки чиновников нам не удалось. Не значатся подобные услуги и в официально опубликованном Минфином плане закупок на 2017 год.

Любопытно, что Минфин выбрал такси иностранного происхождения: головной офис Uber находится в США, а учредителем ООО «Яндекс.Такси», согласно ЕГРЮЛ, является зарегистрированная в Нидерландах частная компания.

Пока не очень понятно, увенчается ли идея Минфина об экономии успехом. Тем более в истории нашей страны уже был подобный опыт. В 1958 году Никита Хрущев инициировал постановление о масштабном изъятии автомобилей у чиновников и пересаживании их на такси. Но номенклатура его саботировала.

Тем не менее кое-где такси в государственных нуждах уже используют. Например, нам удалось обнаружить объявленный забайкальским Роспотребнадзором аукцион. В Москве «Яндекс.Такси» предлагает корпоративный тариф «Бизнес» со стоимостью минуты проезда 18 руб. В пресс-службе компании нам сообщили, что условия одинаковы для всех организаций: и для банков, и для госучреждений.

Если предположить, что средний чиновник проводит в дороге 1,5 часа, то казне это обойдется в 1620 руб./день, или примерно в 36 тыс. руб. за все рабочие дни месяца. Это явно меньше, чем зарплата одного персонального водителя: в среднем эксплуатация служебного авто, по грубым подсчетам Sobesednik.ru, обходится в 5 тысяч рублей ежедневно – включая топливо, амортизацию и т. д. Так что экономия налицо.

Непонятно только, почему из всего кабинета министров пересадить своих подчиненных на такси решил только Силуанов. Зато ясно, ради чего. 11 миллионов руб. в год – сумма экономии в масштабах госбюджета, прямо скажем, микроскопическая. Зато какой пиар-эффект!

В обществе зреют настроения против всяческих привилегий, и Минфин их, судя по всему, уловил. Осталось Антону Германовичу еще отказаться от мигалки или даже пересесть на велосипед – и станет самым популярным чиновником.