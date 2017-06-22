Авто
Источник: сайт Росстандарта
17:00, 22 Июня 2017 Версия для печати

Subaru отзывает в РФ 24,5 тысяч авто из-за подушек безопасности

На отозванных автомобилях Subaru Impreza и Forester бесплатно для владельцев проведут замену газогенератора фронтальной подушки безопасности
На отозванных автомобилях Subaru Impreza и Forester бесплатно для владельцев проведут замену газогенератора фронтальной подушки безопасности
Фото: Rouelle Umali / Global Look Press

Компания Subaru объявила об отзыве 24480 автомобилей Impreza и Forester, реализованных с сентября 2007-го по октябрь 2010 года.

Как сообщается на сайте Росстандарта, причиной отзыва автомобилей Subaru стало возможное проникновение влаги в подушки безопасности, произведенные компанией Takata Corp.

Отмечается, что при длительной эксплуатации автомобиля этот дефект может повлиять на работу газогенератора и повысить риск получения повреждений во время аварии.

Ведомство уточняет также, что владельцев отзываемых автомобилей проинформируют представители компании Subaru. Однако автолюбители могут самостоятельно проверить, попадает ли их транспортное средство под ремонтную кампанию, с помощью перечня VIN-кодов на сайте Росстандарта.

На отозванных автомобилях Subaru Impreza и Forester бесплатно для владельцев проведут замену газогенератора фронтальной подушки безопасности.

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