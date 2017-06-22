Авто
Источник: ФАН
17:27, 22 Июня 2017 Версия для печати

Продажи нового поколения Mazda CX-5 в РФ стартуют 1 июля 2017-го

Для нового кроссовера Mazda CX-5 впервые стала доступна функция электроприводного открытия и закрытия багажного отсека
Для нового кроссовера Mazda CX-5 впервые стала доступна функция электроприводного открытия и закрытия багажного отсека
Фото: Daniela Parra Saiani / Global Look Press

Представители Mazda сообщили, что самый экономный вариант новой CX-5 обойдется автолюбителям в 1 431 тыс. рублей.

По информации ресурса ФАН, новый кроссовер Mazda CX-5 появится у российских дилеров уже 1 июля 2017 года.

Отмечается, что новое поколение автомобиля получило несколько модификаций по части технического оснащения и дизайна. Например, кузов кроссовера сконструирован так, чтобы минимизировать аэродинамические шумы внутри автомобиля во время движения на большой скорости. Кроме того, для CX-5 впервые стала доступна функция электроприводного открытия и закрытия багажного отсека.

Известно также, что российским автолюбителям будут доступны версии автомобиля с 2-литровым и 2,5-литровым двигателями. А самая бюджетная версия нового кроссовера от Mazda обойдется поклонникам в 1 431 тыс. рублей.

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Седова Анастасия

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