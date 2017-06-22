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Источник: Интерфакс
10:41, 22 Июня 2017 Версия для печати

Движение на Малой Дмитровке ограничат 22 июня из-за ММКФ

В связи с проведением Московского международного кинофестиваля (ММКФ) движение в центре Москвы будет ограничено.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент транспорта Москвы, из-за ММКФ 22 и 29 июня движение в центре столицы будет ограничено. Так, будет закрыт участок Малой Дмитровки от Успенского переулка до Страстного бульвара, а также участок Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до Тверской улицы.

«Ограничения будут действовать 22 и 29 июня с 16:00 до 23:00», — уточнил собеседник агентства.

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Карпухина Мария

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