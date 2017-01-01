Забота о внуках поможет бабушкам и дедушкам прожить подольше

Бабушки и дедушки, которые активно занимаются воспитанием внуков, живут дольше, по словам ученых.

Радостная новость для миллионов бабушек и дедушек в России, которые берут на себя заботу о воспитании внуков: новое исследование показало, что это забота полезна для здоровья пожилого человека.

Наблюдая за 500 людьми пожилого возраста, ученые из Cleveland Clinic выяснили, что те мужчины и женщины, которые активно ухаживали за своими внуками, жили дольше тех, кто воздерживался от воспитания внуков. При этом вовсе не имело значения, возились ли бабушки и дедушки с родными внуками или занимались воспитанием чужих. Вообще забота о маленьких детях помогала им оставаться физически более активными и снижать уровень стресса.

Впрочем, как подчеркивают исследователи, здесь существует невидимая черта, переход за которую всю пользу для здоровья превращает во вред. Если забота о внуках занимает слишком много времени и пожилые люди перегружают себя, то им грозит ранний уход из жизни. Именно поэтому необходимо найти тот самый баланс, который поможет укрепить здоровье, помочь взрослым и доставить радость малышам. Бабушки и дедушки не должны приносить себя в жертву внукам, но и полностью игнорировать их потребности тоже не следует.

Еще одним плюсом воспитания внуков является большая социальная общительность, которая помогает сохранять мозг пожилого человека в здоровом состоянии. Кстати, другие исследования показывают, что внукам тоже полезно проводить время с бабушками и дедушками, которые обеспечивают им дополнительную стабильность и эмоциональную поддержку.