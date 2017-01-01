Вопрос ребром: роддом закрыт – вези в облцентр?

Sobesednik.ru поинтересовался мнением известных людей и экспертов о массовом закрытии родильных домов в России.

На прошлой неделе жители Архангельской области вышли на митинги против ликвидации роддомов. После Нового года власти планируют закрыть в Поморье 67% родильных отделений. Проблема с роддомами в регионах приводит к тому, что уже, к примеру, из Псковской области женщины уезжают рожать в Эстонию. Почему так происходит?

Николай Миронов, руководитель Центра политических и экономических реформ:

– За последние 25 лет число коек для беременных женщин в России сократилось почти в два раза: со 122 тыс. до 69 тыс. В небольших населенных пунктах родильные отделения закрываются, нагрузка переводится на крупные перинатальные центры в городах. В оставшихся небольших роддомах урезают штатное расписание.

Владислав Карпухин, участник акции протеста в Онеге:

– Мне пришлось однажды везти беременную девушку, мы ехали восемь часов из Северодвинска в Онегу. Хоть это был не последний месяц беременности, здоровья у нее еле хватило. А как везти человека на крайнем сроке, не представляю.

Валерий Рязанский, глава комитета Совета Федерации по социальной политике:

– Решать, какой роддом сохранить, исходя только из километража, неверно. Ведь если в маленьком роддоме врачи проводят менее 30–35 родов в год, то у них теряется квалификация. Проблема оптимизации находится в компетенции власти на местах, и они должны решать ее профессионально. К примеру, в Ненецком АО, где огромные расстояния, беременных женщин заблаговременно собирают в специализированных центрах.

Мария Арбатова, писатель:

– С одной стороны, я за оптимизацию. Современные роды должны быть технологичными. Поселковый роддом зачастую не способен справиться со сложными случаями. А для преодоления больших расстояний нужна медицинская авиация. Поэтому местным жителям нужно мыслить в этом направлении и требовать вертолетов. Так в мире подобные проблемы и решаются.