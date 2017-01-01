Успех лечения меланомы предскажут по уровню метаболитов в крови

Изучение уровня метаболитов в крови предскажет успех в деле лечения рака кожи, как показало исследование.

Ученые из Института онкологических исследований Великобритании выяснили, что оценка содержания метаболитов в крови поможет онкологам выяснить, как пациент с раком кожи станет реагировать на различные лекарства. Результаты этого исследования сделают более эффективным лечение злокачественной меланомы — наиболее агрессивной формы рака кожи. Это даст возможность врачам переключаться на альтернативные методы терапии и не тратить драгоценное время на неэффективные лекарства.

В частности, исследование показало, что уровень содержания в крови семи метаболитов у разных пациентов с меланомой варьирует в зависимости от того, как они реагируют на класс лекарств под названием ингибиторы МЕК. Ученые получили анализы крови 35 пациентов со злокачественной меланомой, которых лечили ингибитором МЕК под названием RO4987655. Он работает за счёт разрушения биологических путей сигнальной системы MAPK/ERK, являющейся избыточно активной при каждом пятом случае рака и почти в двух третях случаев злокачественной меланомы.

Эти биологические пути можно включать и выключать, чтобы давать клеткам команды о росте. Однако многие из молекул, составляющих эту систему, мутируют и входят в устойчивое положение «включено», что и приводит к раку. Из 182 изученных метаболитов семь имели существенные различия у пациентов, чья болезнь прогрессировала, и у тех, кто реагировал на лечение нормально.