Ученые будут бороться с малярией с помощью сигаретных окурков

Исследование показало, что сигаретные бычки могут быть использованы в деле профилактики малярии.

Огромное количество сигаретных окурков, которые находятся на мусорных свалках, являются мощным средством противостояния москитам, вызывающим малярию. В авторитетном научном журнале Environmental Science and Pollution Research опубликованы результаты исследования, в которых говорится, что сигаретные бычки могут использоваться для контроля популяции опасных насекомых.

Помимо собственно никотина, являющегося известным ядом, бычки содержат микстуру из других токсических субстанций, включая и металлы. Единичное использование экстракта из сигаретных окурков и наноструктур серебра, синтезированных с использованием этого экстракта, существенно снижает выводимость яиц Anopheles Stephensi — разновидности москитов, которая распространяет малярийного паразита P. falciparum.

В целом проведённое исследование предполагает, что многие миллионы окурков можно превратить в важнейший ресурс наносинтеза новейших инсектицидов, крайне эффективных в деле профилактики малярии у детей и взрослых.

Несмотря на то, что в распоряжении человечества имеются эффективные препараты против малярии, эта болезнь является одной из главных причин смертности на нашей планете. Это связано с тем, что малярия распространена в бедных странах с жарким климатом, жители которых не имеют достаточного доступа к качественным продуктам питания и лекарствам. Богатейший человек планеты Билл Гейтс публично заявил, что считает истребление малярии на планете главной целью своей жизни.