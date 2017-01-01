Сниженный уровень одного гормона грозит раком щитовидной железы

Снижение уровня тиреотропного гормона увеличивает риск развития рака щитовидной железы.

Американские ученые выяснили, что если в организме человека отмечается сниженный уровень тиреотропного гормона (ТТГ), то ему грозит опасность развития медуллярного рака щитовидной железы.

Авторы исследования из Йельского университета решили изучить эффект воздействия ТТГ на риск возникновения опухолей щитовидной железы. В исследовании приняли участие 741 человек (341 женщина и 400 мужчин), проходящие службу в вооруженных силах США, анализы крови которых регулярно сдавались и хранились в специальном банке. При изучении этих анализов была обнаружено, что число случаев медуллярного рака щитовидной железы (МРЩЖ) снижалось при повышении ТТГ среди представителей обоего пола.

Предыдущие исследования продемонстрировали, что увеличение ТТГ, напротив, повышает риск развития рака. Однако это первое контрольное исследование, в котором уровень ТТГ оценивался в анализах крови, собранных среди пациентов, уже имевших болезнь.

Авторы исследования следили за уровнем ТТГ, изучая анализы крови военнослужащих, которые собирались в течение нескольких лет перед выявлением рака. Следовательно, подобного рода анализ действительно мог продемонстрировать способность низких показателей ТТГ повышать опасность МРЩЖ. Полученные в результате исследования выводы крайне важны для врачей, которые имеют дело с пациентами, страдающими от аномальной функции щитовидной железы.

Рак щитовидной железы является наиболее часто встречающимся злокачественным новообразованием эндокринной системы. Число его случаев увеличивается быстрее, чем количество других опухолей среди мужчин и женщин. В США рак щитовидной железы является девятым наиболее распространенным, и на медуллярный рак щитовидной железы приходится более чем 80% случаев онкозаболеваний этого органа. Однако причинные факторы этой болезни остаются плохо известными науке. ТТГ считается основным фактором роста клеток щитовидки и регулирования ее функций.