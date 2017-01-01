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Почему нет внимания и что делать с гиперактивностью: все об СДВГ

Здоровье

Редакция 07:06, 16 сентября 2017
Фото: Global Look Press

Как определить у ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), узнал Sobesednik.ru. 

Некоторые нюансы в поведении детей, которые до школы не кажутся существенными, с началом занятий могут превратиться в серьезные проблемы. Так, например, бывает с СДВГ – расстройством, которое обычно проявляется в начальной школе.

О чем речь

СДВГ – это неврологическое расстройство, которое, как понятно из названия, проявляется повышенной двигательной активностью и проблемами с концентрацией внимания. Есть несколько форм СДВГ – например дефицит внимания без гиперактивности или с ней, а также с тем, другим и еще с импульсивностью. Замечено, что чаще им страдают мальчики, а вот сколько таких людей — точно неизвестно. Никто не знает и о том, почему СДВГ вообще возникает. Есть только версии – от проблем с вынашиванием беременности до перенесенных в первые годы жизни инфекций. Большинство ученых, занимающихся этой проблемой, считают, что настоящую причину СДВГ вряд ли получится выяснить.

Как это выглядит

Пока такой ребенок маленький, он умиляет взрослых: непоседливый, любопытный, постоянно попадает в истории – эдакий Эмиль из Леннеберги с супницей на голове. Именно глядя на таких детей, взрослые вспоминают про «встроенный моторчик» и про «шило в одном месте». Но в случае с малышом это выглядит забавно, да и поводов для тревог у родителей обычно нет: с физическим развитием ребенка все в порядке, что же до умственных способностей, то такие дети, как все, учатся писать, читать и считать, запоминают стихи и слушают сказки. Часто они даже опережают в развитии сверстников. Ощущение же, что ребенок «не как все», родители не всегда расценивают как проблему. Дети с СДВГ могут быть не по-детски серьезными, легко играют в одиночестве – даже лучше, чем с другими детьми, могут подолгу заниматься своими делами, быстро учат­ся новому, обнаруживая отличную память...

Что бывает в школе

Но вот начинается школа. Ребенок идет в 1-й класс, и все кардинально меняется: нужно учиться подчиняться и выполнять задания – он не слушает и не слушается. Нужно подолгу сидеть – у него шило в известном месте, он крутится и вскакивает. Нужно общаться со сверстниками – ему это неинтересно, а то и неприятно, возникают ссоры и даже драки. У мальчиков все это проявляется сильнее, чем у девочек – в силу природной активности и агрессивности. Именно в начальной школе родители начинают чувствовать, что что-то не так, а школьные психологи впервые говорят им о том, что возможен СДВГ. Первые часто воспринимают эту тему в штыки, считая, что учителя «наговаривают» на ребенка. Не стоит этого делать – в случае СДВГ трудно приходится не только им, педагогам, но и самому ребенку, который не может вписаться в заданные условия и не понимает, что происходит.

Как ставят диагноз

Для этого недостаточно одного похода к психологу – требуется долгое наблюдение. Руководство по психическим расстройствам, которое используется для диагностики СДВГ в США, до 2000 года предписывало ставить диагноз СДВГ лишь с 6 лет, в нынешней редакции – с 12. Конкретные симптомы, также описанные в руководстве, учитываются, лишь если наблюдаются дольше 6 месяцев. И наблюдать за ребенком нужно не только в школе, но и дома. Важно и то, возникают ли у него проблемы с успеваемостью – к сожалению, они неизбежны. Ощущение, что ребенок «все схватывает на лету», то есть может, например, что-то ответить, не дослушав вопроса или начать делать раньше, чем будет объяснено задание, – тоже характерно для СДВГ.

Что делать дальше

СДВГ не лечится, но корректируется и компенсируется – поведенческой терапией, а также лекарствами, хотя насчет их использования много споров даже среди специалистов. По сути, каждый родитель ищет собственный подход к ребенку и строит процесс его обучения. Это довольно трудная задача, требующая большого терпения, тем не менее в большинстве случаев выполнимая. Например, детям с СДВГ особенно важен четкий режим дня, составленный с учетом их особенностей – в частности неспособности долго концентрироваться на чем-то одном. В доме должен быть порядок, все вещи — на местах. Это важно потому, что у детей с СДВГ есть склонность терять их. Ребенку нужен контроль в таких неожиданных вещах, как, например, выбор: если вариантов множество, это вызывает у него стресс и эмоциональную перегрузку. Ему больше, чем другим детям, нужны регулярные напоминания о том, что надо сделать. Для детей с СДВГ полезны все занятия, которые стимулируют работу мозга, – языки, шахматы и пр., но без перегрузки. А еще – спорт, который позволяет «отработать» двигательную активность. 

В целом ребенок с СДВГ вполне может учиться в школе и дальше в вузе, и весьма успешно, если удается компенсировать расстройство и наладить контакт с учителями.

Как заподозрить у ребенка гиперактивность

Возможно, у ребенка синдром гиперактивности (с дефицитом внимания или без), если он...

- совершает на первый взгляд бессмысленные движения — например бегает от стены к стене, крутится на одном месте

- может делать нечто такое, что потенциально опасно для него лично или для других: без причины разрушать что-то, портить чужие вещи

- будто не слышит то, что ему говорят, отвечает невпопад, повторяет одни и те же фразы, перебивает других

- с трудом переносит ожидание, не может подолгу сидеть на одном месте

- внезапно «выпадает», причем настолько сильно, чтобы полностью отключиться от происходящего

- испытывает трудности с выполнением конкретных задач, работой по инструкции, доведением дел до конца

- часто попадает в ситуации с «недо» – недоделал, недослышал, недосмотрел, недочитал, недопонял и пр.

Однако не спешите с оценками и не позволяйте другим – психологи в садах и школах нередко говорят о СДВГ без достаточных оснований. Есть подвижные и темпераментные или, наоборот, рассеянные и задумчивые дети, которых легко «подвести» под этот диагноз. Понятие нормы для маленьких детей слишком широко, поэтому в случае с СДВГ всегда нужно длительное наблюдение за ребенком и обследование.

Кстати

Именно детей с СДВГ чаще всего называют детьми-индиго. 

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