8 главных симптомов низкого уровня тестостерона

Американские эксперты назвали 8 симптомов того, что в организме человека снизился уровень тестостерона.

Многим людям кажется, что от уровня гормона тестостерона зависит только либидо, однако это не так. В частности, именно этот гормон определяет уровень энергии в организме человека, прирост мышечной массы, он влияет на многие ключевые показатели здоровья, включая даже настроение. Низкий тестостерон вызывает апатию у мужчин, а также у многих женщин. И вот 8 ключевых симптомов того, что у человека имеются серьезные проблемы с тестостероном.

1. Снижение либидо. Это самый очевидный и хорошо известный признак низкого уровня тестостерона. Почти каждый пациент, который обращается к врачам с жалобами на снижение либидо или сексуального аппетита, узнает о низких показателях главного мужского гормона. Отметим, что от уровня тестостерона зависит либидо и у женщин. Область мозга, отвечающая за сексуальное желание, называется амигдалой, и здесь находятся тестостероновые рецепторы. Гормон является тем ключом, который их активирует.

2. Уменьшение мышечной массы. Тестостерон является анаболическим гормоном, от которого зависит прирост мышечной массы. Неслучайно профессиональные бодибилдеры делают себе инъекции искусственного тестостерона для того, чтобы добиться ненатуральных пропорций тела. Тестостерон помогает организму производить специфические белки, которые являются строительными материалами мышц. Когда уровень гормона снижается, то организм переходит в катаболическое состояние, мышцы расщепляются, а объем жира растет. Исследование японских ученых показало, что мужчины с низким уровнем тестостерона в три раза чаще теряли мышечную массу по сравнению с теми, у кого содержание гормона находилось в норме.

3. Уменьшение размера полового члена. Без стабильного притока тестостерона ткани половых органов атрофируются. В результате пенис может стать более коротким. В этом случае гормонозаместительная терапия может обеспечить возвращение к доболезненному состоянию полового члена, что считается важным для большинства мужчин.

4. Рост живота. Чем больше мышц вы теряете, тем больше жира приобретаете. Австралийские ученые выяснили, что жертвы рака простаты, которые принимают терапию для подавления тестостерона, прибавляют на 14% больше подкожного и на 22% больше висцерального жира через год. Висцеральным называют жир, который облегает внутренние органы, увеличивая риск диабета и болезней сердца.

5. Проблемы с памятью. У мужчин с низким уровнем тестостерона наблюдаются проблемы с мышлением и памятью. В 2015 году австралийские ученые доказали, что у мужчин, уровень тестостерона которых снижается в течение пяти лет, также обнаруживаются проблемы с памятью и мышлением, о чем свидетельствуют специальные тесты.

6. Снижается настроение. Одним из побочных эффектов низкого уровня тестостерона помимо падения либидо является и снижение настроения. 23% молодых людей, у которых диагностировали аномально низкий уровень тестостерона, страдают от депрессии – по сравнению всего лишь с 5% их ровесников с нормальным показателем этого гормона.

7. Ослабление костей. Кости являются живыми тканями, которые постоянно расщепляются и восстанавливаются заново. При падении уровня тестостерона кости расщепляются быстрее, чем организм может успеть их восстановить, что грозит снижением их минеральной плотности, остеопорозом и переломами.

8. Болезни сердца. Снижение уровня тестостерона повышает риск проблем с сердцем, как полагают некоторые эксперты. Одно исследование британских ученых показало, что мужчины с низким уровнем тестостерона чаще умирают от болезней сердца, поскольку этот гормон помогает расширять кровеносные сосуды. С другой стороны, ряд исследований предполагает, что тестостероновая терапия, особенно в пожилом возрасте, увеличивает риск инфарктов и инсультов. Эксперты считают, что тестостерон сгущает кровь, что увеличивает риск возникновения тромбов.