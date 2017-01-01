Истерики ученые признали полезными для женского здоровья

Американские ученые выяснили, что истерики положительно влияют на женский организм.

Как пишут зарубежные СМИ, истерики полезны для эмоционального здоровья женщин. Об этом заявили ученые из США, которые проанализировали состояние женщин до истерики и после.

Выяснилось, что слезы, вызванные истерикой, содержат в себе намного больше соли, чем обычные слезы. Из-за повышенного содержания соли они способны очищать организм от токсинов.

Кроме того, после истерики у женщин вырабатывается большое количество гормона радости. Еще истерики способствуют расслаблению мышечных зажимов.