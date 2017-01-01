Групповые занятия бегом помогают быстро бросить курить

Исследователи из Канады пришли к выводу о том, что групповые занятия бегом помогают бросить курить.

Тем людям, которые испробовали все возможные средства в борьбе с вредной привычкой, стоит попробовать начать регулярные пробежки. Групповые занятия бегом могут помочь бросить курить, как утверждают ученые из Университета Британской Колумбии. Они оценили эффективность национальной программы под названием «Бросаем курить на бегу» (Run to Quit), членами которой стали десятки жителей страны, обратившиеся в специальные групповые клиники бега. Результаты исследования показали, что 50,8% людей, которые всё-таки смогли закончить 10-недельную программу, успешно бросили курить, а еще более 40% значительно сократили количество выкуриваемых сигарет.

Это показывает, что физическая активность является успешной стратегией для борьбы с курением, особенно если нагрузки осуществляются в группах людей, а не поодиночке. Возможно, это связано с тем, что человек просто чаще бросает одиночные тренировки из-за нехватки мотивации.

Каждую неделю курильщики посещали специальные классы, на занятиях в которых рассказывалось о разных стратегиях в борьбе с курением, а также гуляли пешком или бегали по 5 километров в специальных группах. В течение всей этой программы ее участники отвечали на вопросы экспертов по телефону. Программа положительно повлияла в том числе и на психику людей. При этом подавляющее большинство ее участников раньше бегом не занимались.